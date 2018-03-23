Украина утопает в опасных отходах, между наиболее загрязненных областей выделяют Запорожскую, Черниговскую, Полтавскую, Киевскую и Львовскую. Об этом в комментарии заявила эколог Алла Войцеховская.

"Регулярно в Запорожской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Львовской областях экологи и общественные деятели проявляют свалки опасных отходов, в том числе - медицинских. Такая ситуация является следствием деятельности псевдоутилизаторив опасных отходов, ведь сегодня ряд предприятий берется за утилизацию отходов, хотя по факту имеет лицензию только на сбор и хранение ядохимикатов", - рассказала она.

Ситуацию усугубляет отсутствие контроля со стороны Минприроды, отметила знаток.

"Остап Семерак сообщал, что предыдущее руководство министерства в 50% случаев выдало лицензии на утилизацию опасных отходов тем предприятиям, которые не имеют соответствующих технологий. Проанализировав этот тезис, сделав ряд запросов в министерство, к ДРС и в самих предприятий мы поняли, что сегодня Минприроды продолжает выдавать лицензии фиктивным деятелям", - сообщила А.Войцеховская.

Эколог добавила, что сегодня на торгах побеждают недобросовестные компании, которые умышленно демпингуют, зная, что Prozorro определяет победителя по наименьшим ценовым предложением.

"Псевдоутилизаторы предлагают заказчику торгов утилизировать отходы по цене 7 грн за 1 кг продукта. А предприятие, которое действительно имеет технологию это сделать, ставит стоимость 27 грн за кг, потому что дешевле их работа просто не окупится. Понятно, что в выигрыше оказываются недобросовестные дельцы, дальше - все по сценарию: больница образует медицинские отходы, будто передает их утилизатору, который сбрасывает их в очередной промышленной зоне украинских городов", - сказала А.Войцеховская.

Напомним, недавно в промзоне Запорожья на заброшенном складе нашли четыре тонны медицинских отходов и человеческих останков.

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