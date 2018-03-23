Президент США Дональд Трамп в пятницу, 23 марта, заявил, что он подписал Консолидированный законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором отмечено увеличение расходов на поддержку Украины на сумму более 620 млн долларов. Об этом он заявил во время обращения в пятницу, передает

"Я не собираюсь делать это снова", - отметил при этом президент США.

Как сообщал в Конгрессе США заключили соглашение по бюджету на 2018 финансовый год, согласно которому Украине будет оказана помощь на сумму 620,7 млн долларов. Кроме того, в рамках соглашения Украина может получить 200 млн долларов на военную помощь.

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