Оператор государственных лотерей "М.С.Л." стал титульным спонсором одной из юношеских футбольных команд Киева. Об этом сообщает пресс-служба "М.С.Л.", передает

"Государственная спортивная лотерея ТОТО "Спортлига" ("М.С.Л.") стала титульным спонсором детской футбольной команды (2007 г.р.) Комплексной детско-юношеской спортивной школы №15 (Киев). Оператор государственных лотерей "М.С .Л." уже обеспечил полную экипировку и трансфер ребят в Нидерланды для участия в Международном турнире Slagharen Easter Cup (Оммен, 28.03-01.04.2018)", - рассказали в "М.С.Л."

В компании отметили, что главным видом спорта КДЮСШ №15 является футбол.

"На воспитанников школы всегда существует большой спрос в украинских и зарубежных селекционеров. Выпускники стабильно подписывают контракты с Премьер-Лигой Украины, между них - Игорь Жураховский (полузащитник шведского клуба "Ефле"), Николай Ищенко (бывший защитник клуба "Верес"), Василий Прийма (защитник клуба "Заря")", - рассказали в "М.С.Л."

Команда игроков 2007 года рождения играет тремя составами. Воспитанием юношей занимаются заслуженный тренер Украины Александр Пасека и лицензированный тренер Виталий Булах, рассказали в "М.С.Л."

"Их подопечные регулярно занимают призовые места на первенствах Киева, а в прошлом году заняли третье место на международном турнире в Ужгороде. Кроме отечественных побед в арсенале юных футболистов есть и зарубежные награды. Так, в 2016 году киевляне завоевали первое место на юниорском турнире в Словакии, а в 2017-м стали вторыми на соревнованиях в Польше", - сообщил "М.С.Л."

В компании добавили, что юноши часто показывали достойные результаты на международных турнирах.

"Безусловный потенциал и перспективность воспитанников КДЮСШ №15 увидел и поддержал оператор государственных лотерей "М.С.Л.", ведь в компании понимают, что спортивное будущее нашего государства зависит исключительно от того, как развивается детский спорт сегодня", - подчеркнули в "М.С.Л." и напомнили, что стаж поддержки социально важных общественных проектов оператором составляет почти 50 лет.

"Среди спортивных инициатив компании - строительство и поддержка УНТЦ "Льодограй" (Богуслав, Киевская область), финансовая поддержка ФСО "Динамо", Национального Олимпийского комитета Украины, Федерации спортивного туризма Украины, Общества ветеранов спорта, Федерации гандбола Украины, ДЮСШ "Зміна", ДЮСШ "Восход", ДЮСШ по хоккею на траве в Черновицкой области, проведению соревнований Федерации футбола г.Киев т.д.", - напомнили в "М.С.Л."

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