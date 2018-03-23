Народный депутат Украины Надежда Савченко из зала Шевченковского районного суда Киева, где ей выбирают меру пресечения, обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой освободить украинских заключенных и пленных, передает корреспондент .

"Пользуясь случаем (возможно последним). Я хочу обратиться к новоизбранному президенту Российской Федерации. Как бы не развивалась геополитическая ситуация, человек должен оставаться человеком. Я никогда не просила помилования себе. Я прошу - отпустите украинских политзаключенных и пленных. Отпустите людей, обменяйте их на своих людей. Наверное этим, даже правитель может запомниться самым лучшим", - сказала Савченко.

Напомним, Савченко назвала сюрреалистической фантазией подготовку к теракту в Раде.

Как сообщал Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали.

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