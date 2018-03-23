Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток для народного депутата Надежды Савченко. Соответствующее постановление сегодня объявил следственный судья Евгений Сидоров, передает корреспондент .

"Суд постановил: применить к подозреваемой Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей продолжительностью 59 суток - до 20 мая 2018 года. Постановление подлежит немедленному исполнению. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней", - говорится в решении.

В мотивировочной части текста суд отметил, что "Савченко, будучи совершенно настроенный лицом, неудовлетворенной социально-экономическим положением в стране, разделяя взгляды руководителей ДНР Захарченко, Тимофеева и других по насильственному свержению конституционного строя в Украине, государственного устройства и захвата органов государственной власти в Украине вступила в преступный сговор с Захарченко, Тимофеевым, Рубаном и другими неустановленными лицами".

Кроме того, как отмечается в постановлении суда, Савченко вместе с другими лицами хотела с использованием гранатометов, минометов, гранат осуществить обстрел и убийство политических деятелей, партийных лидеров, Президента, членов правительства и сотрудников правоохранительных органов в здании Верховонои Рады.

Как сообщал Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира