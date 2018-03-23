|Смертник в Афганистане направил авто со взрывчаткой в толпу, есть жертвы
|23.03.2018 21:37
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Смертник в авто, начиненном взрывчаткой, взорвался возле спортивного стадиона в афганской провинции Гильменд. В результате взрыва погибли не менее 13 и ранено несколько десятков человек, передает со ссылкой на BBC.
Взрыв произошел во время матча по реслингу. Как сообщается, преступник направил авто в толпу за пределами стадиона. Представитель полиции сообщил агентству AFP, что взрыв произошел у ворот места проведения после окончания матча.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Как сообщал десять сотрудников полиции и семь военнослужащих погибли в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" на севере Афганистана.
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