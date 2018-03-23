В Одесской области в пгт Саврань и в с. Полянецкое в личных подсобных хозяйствах граждан было зарегистрировано заболевание и гибель свиней. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Савранской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, парламент предлагает с 1 января 2020 года запретить крестьянам продажу домашнего мяса из-за угрозы АЧС.

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