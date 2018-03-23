Пожар произошел в туристическом автобусе на улице Кривоноса во Львове. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

"На месте работала бригада ГСЧС. Предварительно, причины возгорания - неисправность электропроводки. Едут на сервис на диагностику. От написания заявлений отказались", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Как сообщили в ГСЧС, пожар был ликвидирован в 14.20.

"В 14:07 поступило сообщение о пожаре в автобусе. На место выехали спасатели. В 14.20 пожар был ликвидирован. Спасателям удалось спасти автобус. На момент возникновения пожара внутри транспортного средства людей не было. Никто не травмировался", - проинформировал представитель ГСЧС в Львовской области Игорь Курус.

Напомним, неподалеку Кропивницкого автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадавших в результате ДТП нет.

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