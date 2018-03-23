Херсонская местная прокуратура направила в суд уголовное производство по обвинению главы одного из областных управлений, который заказал избиение мужа своей подчиненной. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской местной прокуратуры, передает .

"Херсонской местной прокуратурой направлено в суд уголовное производство по обвинению главы одного из областных управлений в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 125, ч.1 ст. 126, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст.122, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 194 УК Украины, и двух мужчин (один из которых был подчиненным главы) в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 194 УК Украины", - отметили в пресс-службе.

Как установило досудебное расследование, госслужащий на почве ревности и мести за отказ продолжать с ним интимные отношения преследовал свою подчиненную работницу, а также нанес ей телесные повреждения.

Затем с целью запугать потерпевшую и ее семью за денежное вознаграждение заказал двум другим лицам избиение мужа потерпевшей. Они нанесли ему телесные повреждения средней тяжести, а также подожгли его автомобиль. После совершения поджога исполнителей преступления задержали.

Напомним, в Донецкой области жителя Константиновки арестовали по подозрению в умышленном убийстве жены и ее сожителя.

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