Пятница, 23 марта 2018, 22:12 • Тоня Туманова • 7224 Версия для печати "Благородные бродяги": появился трейлер украинского музыкально-комедийного боевика Появился первый официальный трейлер полнометражного художественного фильма "Благородные бродяги" о львовских батярах, передает "Благородные бродяги" - это музыкально-комедийный боевик, который рассказывает о львовских батярах Бодю и Мирека, которые живут под лозунгом: "Любить Львов, женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к различным авантюрам, оставаясь при этом положительными героями. Неожиданно для себя, они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают новые обороты. События фильма происходят во Львове в 1938-39 годах. Фильм стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино 2016 года. Режиссером является Александр Березань, продюсером - Дмитрий Кравченко. Сценарий написан Тарасом Боровоком вместе с Дмитрием Наумовым. Съемки проходили во Львове в августе-сентябре 2017 года. Сейчас идет постпродакшн фильма. В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие. Премьера фильма в Украине запланирована на 27 сентября 2018 года.



