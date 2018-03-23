(function() { var w = window, d = document, protocol
=/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml =
typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn
|| []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol +
'//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol
+ '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash =
document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript';
lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src =
aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node =
d.getElementsByTagName('script')[0];
node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; }
})();
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount',
'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var
ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript';
ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ?
'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var
s = document.getElementsByTagName('script')[0];
s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z:
'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph:
'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52',
i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); });
admixerML.fn.push(function() {
admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52');
}); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z:
'4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph:
'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52',
i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); });
admixerML.fn.push(function() {
admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52');
}); Регистрация | Вход | Facebook login
USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну пятница, 23 марта 2018
23:20
Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет
страну
Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости Нацбанк в прошлом
году уничтожил банкнот на более чем 48 млрд гривен
- Эксклюзивные новости
- Политика
- Экономика
- Киев
- Общество
- Здоровье
- Криминал
- наш сайт Lite
- Новости Мира
- Технологии
- Спорт
- Культура
- Мультимедиа
- Происшествия
Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open =
'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть';
$('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide();
$('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){
if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more
li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close');
$(this).html(exclusive_label_open); } else {
$('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide');
$(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); }
return false; }); });
- НАБУ пока не афиширует результаты проверки
лотерейного оператора УНЛ
- Полиция: Ноздровскую перед смертью не
насиловали
- Вчера неизвестный по телефону сообщил
полицию, что Савченко готовит теракт
- Синоптики пообещали до 16 градусов тепла в
конце следующей недели
- Столкновения под Запорожским облсоветом:
активист рассказал подробности
- Неизвестные подорвали автомобиль в
Запорожье
- знаток рассказал, как защитить свои данные в
интернете
- Мелкие монеты и банкноты: в НБУ объяснили,
каким образом сократится количество денег
- Вернувшись с заработков, житель Закарпатья
обнаружил дома тело 2-летнего сына
- В Черновцах произошел пожар в транспортном
колледже
Публикации RSS
- Стрим наш сайт
- Фото
- Видео
- X-files
/*
*/ Погода Погода в Киеве
- Общество Житель Тернопольской области 18 лет шел к желанному
выигрышу в лотерею Понедельник, 19 марта 2018, 17:35 • Петро
Ивасюк
- Политика Крымскотатарский активист: Путин видит, как
благодарные потомки ставят ему памятник в Крыму Пятница, 16 марта
2018, 09:35 • Марианна Присяжнюк
- Экономика Игорь Кушнир: активность на рынке жилой недвижимости
очень высока Понедельник, 12 марта 2018, 12:18 • Петро Ивасюк
влажность:
давление:
ветер:
Погода в Луганске Погода в Запорожье
Загрузка...
Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /*
1 ? url_parts[1] : '';
var target = '/ru/news/media';
if (target)
{
target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2];
}
if (target && (target != url))
{
window.location.href = target;
}
return false;
}
});
}
$(document).ready(function(){
$.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']);
setupCalendar();
});
/*]]>
*/ Пятница, 23 марта 2018, 22:12 • Тоня Туманова • 7224 Версия для
печати "Благородные бродяги": появился трейлер украинского
музыкально-комедийного боевика
Появился первый официальный трейлер
полнометражного художественного фильма "Благородные бродяги" о
львовских батярах, передает
"Благородные бродяги" - это
музыкально-комедийный боевик, который рассказывает о львовских
батярах Бодю и Мирека, которые живут под лозунгом: "Любить Львов,
женщин и шутки". Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги
прибегают к различным авантюрам, оставаясь при этом положительными
героями. Неожиданно для себя, они становятся опекунами молодой
красавицы и их приключения набирают новые обороты. События фильма
происходят во Львове в 1938-39 годах.
Фильм стал одним из победителей
Девятого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по
вопросам кино 2016 года. Режиссером является Александр Березань,
продюсером - Дмитрий Кравченко. Сценарий написан Тарасом Боровоком
вместе с Дмитрием Наумовым.
Съемки проходили во Львове в
августе-сентябре 2017 года. Сейчас идет постпродакшн фильма.
В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина
Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег
Примогенов и другие.
Премьера фильма в Украине
запланирована на 27 сентября 2018 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира