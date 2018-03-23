Прокуратура Харьковской области вместе с УЗЭ в области ДЗЭ Нацполиции задержали начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений одного из горсоветов Харьковской области во время получения взятки. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Блохина, средства чиновник требовала и получила от предпринимателя за согласование технической документации по размещению двух МАФов.

"За получение необходимой разрешительной документации на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности чиновница взяла 40 тыс. грн - по 20 тыс. грн за каждый киоск", - рассказал Блохин.

В ходе обыска в служебном помещении было изъято 20 тыс. грн. Должностному лицу объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины. Чиновницу задержали.

"Сотрудниками прокуратуры готовится ходатайство в суд с целью избрания меры пресечения", - добавили в прокуратуре.

Напомним, прокуратура АРК вместе с СБУ задержала начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции и главного архитектора города Васильков при получении взятки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира