Погода, Новости, загрузка...
Более 100 килограммов янтаря задержали на границе с Польшей
23.03.2018 23:51

Большую партию "солнечного" камня задержали сегодня после обеда пограничники Мостиского отряда на украинско-польской границе, передает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Общая обзорная группа обнаружила скрытые камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя. Управлял микроавтобусом "Мерседес" житель Львовской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что "в настоящее время в автомобиле нашли почти 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, вес каждого примерно 6-7 килограммов".

"Сейчас продолжается осмотр транспортного средства. Устанавливается общий вес и стоимость обнаруженного янтаря", - добавили пограничники.

Напомним, сотрудники СБУ изъяли 3 тонны янтаря в Житомирской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить