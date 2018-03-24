Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) выразил мнение по поводу предстоящего поединка с обладателем пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО). Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Youtube-канала EsNews.

“Линарес очень быстрый, он имеет хорошие руки, удар, оборонную и боксерский ум. Он очень хороший спортсмен. Думаю, это будет мой самый сложный бой в карьере. Думаю, что выиграть третий титул за 13 поединков — это очень быстро”, — отметил наш боксер.

Примечательно, что Ломаченко проведет первый бой в категории до 61,2 кг, до этого он боксировал в весе до 58,9 кг.

Стоит отметить, что 30-летний украинский боксер на профи-ринге 10 побед (8 — нокаутом) и 1 поражение, 32-летний венесуэлец — 44 победы (29 — нокаутом) и 3 поражения.

Добавим, что бой Ломаченко — Линарес пройдет 12 мая на “Мэдисон Сквер Гарден” в Нью-Йорке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира