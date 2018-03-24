В Москве состоялся контрольный поединок между Россией и Бразилией в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, передает корреспондент .

После "сухой" первой половины гости начали результативные выступления после перерыва. На 5 минуте подача со штрафного продолжилась ударом головой защитника "ПСЖ" Силвы. Голкипер хозяев отбил мяч перед собой, где на добивании успешно сработал защитник Миранда - 1: 0.

Впоследствии "селесао" могли удвоить счет, но после удара Паулиньо практически в пустые ворота, кипер Акинфеев сумел спасти партнеров. Однако бразильцы продолжили атаковать и добились своего. Россияне нарушили правила в своей штрафной на Паулиньо.

Пенальти четко реализовал игрок "Ливерпуля" Фелипе Коутиньо.

Через пять минут подопечные Тите продолжили громить противника. Виллиан верховой передачей нашел свободного Паулиньо - 3:0.

Стоит отметить, что на 79 минуте на поле появились два игрока донецкого "Шахтера": Фред сменил Коутиньо, а Тайсон бывшего футболиста "горняков" Виллиана. Зато защитник "Шахтера" Исмаили остался в запасе и не дебютировал за "селесао".

Добавим также, Мундиаль-2018 стартует на территории РФ 14 июня.

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