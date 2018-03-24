Сотрудники криминальной полиции поймали в Бердичеве 17-летнего молодого человека на почти двух десятках кражах из автомобилей, которые жители райцентра оставляли в ночное время без присмотра. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает

“Парень, разбив стекло или повредив замки дверей, забирал из салонов имеющиеся ценные вещи, а из-под капотов — аккумуляторные батареи”, — передаются в полиции.

В полицию обратилась владелица авто Mercedes Sprinter, которое парень обокрал в ночь на 14 марта.

“На месте полицейские обнаружили разбитое стекло задней двери, а из салона исчезли навигатор и зеркало-регистратор”, — говорится в сообщении.

Той же ночью в райцентре было ограблено Citroen Berlingo, оставленный хозяином во дворе дома по той же улице. Из авто исчез видеорегистратор и навигатор общей стоимостью 4 тыс. гривен.

“В ходе расследования уголовных производств, начатых по этим фактам, мы установили причастность к ним одного и той же лица — 17-летнего парня, который ранее учился в одном из интернатов города. По нашей информации, парень причастен почти до двум десяткам краж, совершенных на протяжении нескольких последних месяцев”, — проинформировала начальник Бердичевского отдела полиции Ольга Зинченко.

Парня задержали 20 марта, когда он в очередной раз наведался в Бердичев.

“Парень свою вину признает. Часть похищенного, сданного им скупщикам, уже изъята. По содеянное подозреваемому грозит наказание в виде заключения на срок от 3 до 6 лет (ч.3 ст. 185 УК)”, — отметили в полиции.

Напомним, неизвестные обокрали квартиру одного из заместителей министра иностранных дел Украины.

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