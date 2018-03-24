На заседании Совета национальной безопасности США, которое состоялось в пятницу, 23 марта, обсуждались меры реагирования на отравление в Великобритании бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипача и его дочери Юлии. Об этом сообщает со ссылкой на СNN.

По данным телеканала, Трампу рекомендовали выслать несколько сотрудников российской дипломатической миссии.

Совет разрабатывал несколько вариантов ответа на действия России, рассказали источники телеканала, в том числе из Госдепа. Самым серьезным ответом из рассматриваемых была высылка дипломатов, именно эта рекомендация была принята по итогам совещания, рассказали собеседники.

Если президент США решит прислушаться к советам, то об этом будет объявлено уже в начале следующей недели, рассказал источник, принимавший участие в обсуждениях. По мнению собеседника в Госдепе, высылка дипломатов будет “очень серьезным шагом”, учитывая предыдущее сокращении количества дипломатов, начатое обеими сторонами.

Еще один осведомленный источник рассказал, что Белый дом ждал реакции на отравление Скрипаля от евпропейских партнеров.

При этом высокопоставленный иностранный дипломат рассказал CNN, что “скорее всего” уже в понедельник о высылке российских дипломатов объявят Германия, Франция, Дания, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Нидерланды, Болгария, Ирландия и некоторые другие страны.

Как сообщал лидеры государств-членов Евросоюза готовы высылать российских дипломатов в знак солидарности и поддержки премьеру Великобритании Терезе Мэй.

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