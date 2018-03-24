Чемпион мира-1986 и экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона дал комментарий по поводу будущих фаворитов в борьбе за победу на мундиале-2018, информирует со ссылкой на RMC.

“Франция — хорошая сборная, есть хорошие футболисты, такие как Погба, но они не фавориты. Было бы хорошо, если бы в их состав вернулся Франк Рибери. Поэтому для меня фаворитами являются Германия и Испания”, — сказал 57-ричнйы аргентинец.

Стоит отметить, что на групповом этапе ЧМ-2018 в Испанию ожидают противостояния с Португалией, Ираном и Марокко. Германия, в свою очередь, сыграет с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

Напомним, что Марадона не пустили в США из-за его высказывания в адрес нынешнего президента Америки.

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