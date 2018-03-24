Только признание недееспособной может помочь Надежды Савченко избежать ответственности по предъявленным ей обвинениям. Об этом в эфире “5 канала” заявил народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Сергей Рудик, передает

“Я понимаю, раздражение украинцев от недостойного уровня жизни часто оправдано. Но это перебор для любого человека, который дружит с головой. И в этом случае, думаю, речь о психических расстройствах, хочется верить, что это не способ уйти от наказания, потому что единственный способ избежать по такой статье наказание — это признание лица недееспособным. В этой ситуации, лицо, может, уже осознало последствия своего поведения ... Возможно, начала пробовать что-то откатывать назад. Хотя я не знаю, что может измениться с такими железобетонными доказательствами, и при статье, которую инкриминируют Савченко, выйти на свободу досрочно”, — заявил нардеп.

Как сообщал сторона защиты народного депутата Надежды Савченко, которую взяли под стражу, обжалует в апелляционном порядке решение Шевченковского районного суда Киева.

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