|Меркель о "деле Скрипаля": необходима дополнительная реакция от ЕС
|24.03.2018 02:48
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Государства-члены будут обсуждать дополнительные меры против России из-за отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передает со ссылкой на AFP.
Меркель сообщила, что британский премьер Тереза Мэй поделилась на саммите ЕС “надежными выводами”, которые практически не оставляют сомнений в ответственности Москвы за первое со времен Второй мировой войны использования нервно-паралитического вещества в Европе.
Она также добавила, что: “Мы считаем, что результаты уже очень обоснованными, и это никто не поставил под сомнение. Мы согласились — по крайней мере, Германия и Франция — что дополнительные реакции необходимы в дополнение к отзыву посла”.
Как сообщал Мэй, Макрона и Меркель договорились об ответе России из-за “дела Скрипаля”.