Датская компания конструкторов Lego обеспечит своими наборами все первые классы, а это около 17 тысяч школ со всей Украины, в течение 2018-2019 года. Об этом сообщает со ссылкой на сайт Министерства образования и науки Украины. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан между Министерством образования и науки Украины и The LEGO Foundation. Документ предусматривает, что The LEGO Foundation бесплатно обеспечит наборами все первые классы (около 17 тысяч школ со всей Украины) в течение 2018-2019 года. Также компания поможет педагогам овладеть методикой для эффективного использования конструкторов в обучении. “Это один из самых масштабных проектов The LEGO Foundation сейчас. Мы верим, что благодаря этому сотрудничеству мы сможем поддержать изменения, которые происходят в начальной школе в рамках реформы образования. Мы ценим партнерство с Украиной и надеемся, что это сотрудничество поможет детям развивать умения и навыки, которые обеспечат в будущем способность личности успешно учиться”, — отметил Вице-президент The LEGO Foundation, председатель программы “Сообщества обучение через игру” Каспер Оттоссон Канструп во время подписания Меморандума. Также в сообщении ведомства отмечается, что: “Первый грузовик с бесплатными наборами LEGO для 100 школ, которые пробуют новый Госстандарт по реформе Новая украинская школа, выехала из Дании в Украину 20 марта 2018. Об этом также сообщил Каспер Оттоссон Канструп Министру образования и науки Украины Лилии Гриневич во время подписания Меморандума. Планируется, что наборы для 100 школ попадут в Украину до 31 марта 2018 года. Так, первые классы получат наборы „Шесть кирпичиков“ для каждого ученика и по набору „LEGO Play Box“ на каждый такой класс”. Министр образования и науки Лилия Гриневич добавила, что: “Мы ценим помощь The LEGO Foundation, поскольку это материалы, которые помогут детям с каждой украинской школы овладевать материал интерактивно, интересно и наглядно. При этом учителя будут иметь больше возможностей применять поисковые методы обучения, стимулировать детей к обучению в более интересным и достойным для этой возрастной группы образом. Просто представьте себе, эти наборы получат все украинские школы. Это будут школы и в больших городах, и в маленьких городках; и в центральной Украине, и в горных районах западной Украины, и на линии соприкосновения на Востоке. Это очень серьезная помощь для нас”. Как сообщал новая украинская школа заработает с первого сентября и до этого срока первые классы получат новые учебники. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки украины для образования что и науки Теги: общество