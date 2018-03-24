До 20 европейских стран готовятся выдворить российских диплотоматов из-за обвинения Москвы в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает со ссылкой на публикацию издания The Times.

“Беспрецедентный скоординированный раунд выдворения начнется в понедельник с отзыва посла Европейского союза в Москве на четыре недели”, — пишет издание.

Также в четверг, 22 марта, премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве “решительный ответ” и выслать связанных со спецслужбами дипломатов.

Как сообщал на заседании Совета национальной безопасности США, которое состоялось в пятницу, 23 марта, обсуждались меры реагирования на отравление в Великобритании бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

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