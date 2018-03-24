Последние Сводки

Сборная Украины по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с Саудовской Аравией. Фоторепортаж
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|Три украинки победили на старте парного разряда турнира в Майами
|24.03.2018 06:59
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Украинские теннисистки Людмила Киченок и Екатерина Бондаренко вышли во второй раунд парных соревнований на турнире WTA Premier Mandatory "Miami Open", сообщает со ссылкой на сайт соревнований.
В стартовом матче украинско-российский дуэт Киченок/Кудрявцева за 71 минуту оказался сильнее бельгийско-сербской пары Флипкенс/Стоянович — 6:4, 6:4.
Бондаренко в паре с теннисисткой из Сербии Александрой Крунич за 80 минуты обыграли дуэт Се Шувей (Тайвань)/Моника Никулеску (Румыния) — 7:5, 6:2.
Зато Леся Цуренко с немкой Татьяной Марией выбили из соревнований белорусок Арину Соболенко и Викторию Азаренко — 3:6, 6:2, 10:4.
Отметим, что во втором круге Бондаренко и Крунич встретятся с победительницами противостояния вторых сеяных сестер Чань против пары Остапенко/Севастова. На Цуренко может ожидать битва с 3-ми сеяными Дабровска/Сюй Ифань, если они победят дуэт Мартинес/Схюрс.
Напомним, что Элина Свитолина пробилась в третий круг в одиночном разряде соревнований в Майами.