Последние Сводки

 Три украинки победили на старте парного разряда турнира в Майами - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Три украинки победили на старте парного разряда турнира в Майами
24.03.2018 06:59

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Екатерина Бондаренко вышли во второй раунд парных соревнований на турнире WTA Premier Mandatory "Miami Open", сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

В стартовом матче украинско-российский дуэт Киченок/Кудрявцева за 71 минуту оказался сильнее бельгийско-сербской пары Флипкенс/Стоянович — 6:4, 6:4.

Бондаренко в паре с теннисисткой из Сербии Александрой Крунич за 80 минуты обыграли дуэт Се Шувей (Тайвань)/Моника Никулеску (Румыния) — 7:5, 6:2.

Зато Леся Цуренко с немкой Татьяной Марией выбили из соревнований белорусок Арину Соболенко и Викторию Азаренко — 3:6, 6:2, 10:4.

Отметим, что во втором круге Бондаренко и Крунич встретятся с победительницами противостояния вторых сеяных сестер Чань против пары Остапенко/Севастова. На Цуренко может ожидать битва с 3-ми сеяными Дабровска/Сюй Ифань, если они победят дуэт Мартинес/Схюрс.

Напомним, что Элина Свитолина пробилась в третий круг в одиночном разряде соревнований в Майами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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