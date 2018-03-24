Последние Сводки

Украина купит вертолеты во Франции По теме: Украина и подпишут соглашения о намерениях покупать французские...

Вы встретьтесь с бизнесом. Бизнес скажет, что у них есть недостаток квалифицированных кадров - Гройсман о трудовой миграции Вы встретьтесь с бизнесом. Бизнес скажет, что у них есть недостаток квалифицированных кадров - Гройсман о трудовой...

По колеса в воде: как автомобили справляются с лужами на дороге По колеса в воде: как автомобили справляются с лужами на дороге По теме: Подтопление дорог вероятно не только...

Убийцу сестры Ноздровськои выпустят на свободу по амнистии Убийцу сестры Ноздровськои выпустят на свободу по амнистии По теме: Убийца сестры Ирины Ноздровськои Дмитрий...