|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,25 грн / долл
|24.03.2018 07:06
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,25 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 марта установлены на таком уровне:
26,253649 грн за доллар;
32,333994 грн за евро;
0,461890 грн за российский рубль;
37,080268 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 марта, курс всех валют остался неизменным.
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