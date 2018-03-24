|Стала известна бригада арбитров на поединок Украина - Япония
|24.03.2018 07:20
|
Товарищескую встречу между сборными Украины и Японии по футболу проведет бригада рефери из Бельгии. Об этом сообщает ФФУ, передает
Встреча проведет бригада рефери из Бельгии во главе с 29-летним уроженцем Беверена Бартом Вертентеном, который получил статус арбитра ФИФА в 2014 году.
На линиях ему будут помогать Рин Ванизере и Ив де Неве. В качестве резервного арбитра выступит Лоуренс Виссер.
Кроме того добавим, товарищеский поединок Япония — Украина пройдет 27 марта в бельгийском Льеже на стадионе “Морис Дюфран”.
Поделитесь статьей с друзьями