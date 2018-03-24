Подполковник Арно Бельтрам, который согласился стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета, захваченных в результате теракта на юге Франции, скончался от полученных ранений. Об этом сообщает со ссылкой на BBC.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрона назвал Бельтрама героем.

По словам французского лидера, в результате теракта в коммуне Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 были ранены.

Как сообщал террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение на супермаркет во Франции.

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