Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух жителей Днепропетровской области, которые по заданию спецслужб РФ проводили антиукраинскую агитацию в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает

"Правоохранители установили, что злоумышленники распространяли в Интернете агитацию за создание так называемой "Новороссии" и идеи территориального расширения террористических образований " Л/ДНР"", - говорится в сообщении.

Как заявили в СБУ, агитаторов наняли жители временно оккупированного Донецка и Крыма, которые представлялись сотрудниками органов безопасности РФ. Непосредственное установление контакта произошло через близких родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Сотрудники СБ Украины также зафиксировали, что одной из задач агентов был поиск пророссийски настроенных лиц для участия в фейковых протестных акциях.

Во время проведения обысков правоохранители обнаружили компьютерное оборудование и средства связи для общения с российскими кураторами.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст.110 УК Украины.

Как сообщал СБУ разоблачила в Киеве координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов.

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