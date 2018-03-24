|Жители Львовской области блокировали трассу Киев-Чоп из-за плохих дорог
|24.03.2018 12:05
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Сегодня, 24 марта, близко от города Стрый Львовской области сельские жители перекрывали трассу Киев-Чоп в связи с плохим состоянием местной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова, передает .
"Перекрытие продолжалось только двадцать минут. Жители хотели привлечь внимание местных властей к проблеме дорог в их местности. Правопорядок обеспечивала патрульная полиция", - говорится в сообщении ведомства.
Как ранее сообщал , жители села Зимняя Вода во Львовской области перекрывали международную трассу Львов - Шегини с требованием не закрывать больницу в населенном пункте.
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