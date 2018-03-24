За создание ненадлежащих условий для жизни личного состава на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области к ответственности привлечены ряд должностных лиц из командного состава. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

“По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне ”Широкий лан“, решением министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц”, — сказал Гуцуляк.

При этом он не уточнил, кто именно из офицеров будет отвечать за беспорядок.

Напомним, прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по необеспечению надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне “Широкий лан”. Кроме того, на этом же полигоне произошел пожар, в которои погиб один военный, а еще несколько получили ожоги.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира