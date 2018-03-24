Назначена служебная проверка по факту неинформирования штаба об обстреле сил АТО со стороны боевиков 22 марта. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает

"Отметим, что в течение позапрошлых суток - 22 марта, оккупанты все же применяли оружие по нашим защитникам. По сообщению пресс-центра штаба, после уточнения оперативной информации, стало известно, что враждебные обстрелы из стрелкового оружия наших позиций в Донецкой области подтверждаются. По факту несвоевременного прохождения информации и нарушение порядка предоставления докладов штабом операции назначена служебная проверка", - сказал Гуцуляк.

Напомним, в пресс-центре штаба АТО 23 марта сообщили, что в предыдущие сутки боевики придерживались перемирия и не проводили обстрелы украинских военных.

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