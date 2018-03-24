В городе Новый Роздол Львовской области в подъезде одного из домов обнаружен новорожденный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передает

"Сегодня, 24 марта, около 06:00 в полицию поступила информация о том, что в городе Новый Роздол в подъезде одного из домов на проспекте Шевченко обнаружен новорожденный ребенок", - говорится в сообщении.

Девочку госпитализировали в больницу, ее состояние стабильное.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери, которая бросила младенца. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Напомним, тело новорожденной девочки нашли в контейнере в Киеве.

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