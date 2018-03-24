В Бориспольском районе трассы "Киев-Харьков" изъяли предмет, похожий на взрывное устройство, движение транспорта восстановлено. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

"Подозрительный предмет изъят. Сказать, что это взрывчатка, однозначно никто не может. Его отправили на экспертизу. Движение восстановлено", - сказал НЖукович.

Как сообщал в субботу 24 марта около 10:00 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в районе 50-го км трассы "Киев-Харьков" в Бориспольском районе. В связи с этим движение транспорта было временно перекрыто.

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