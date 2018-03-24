На железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавской области столкнулись грузовой микроавтобус FORD Transit и пассажирский поезд. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции Полтавской области, передает .

"Об аварии в полицию сообщение поступило сегодня в 09:40... Во время движения на железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавского района столкнулись грузовой микроавтобус FORD Transit и пассажирский поезд", - говорится в сообщении.

От удара автомобиль отбросило от железнодорожных путей. По предварительной информации, 30-летний водитель получил телесные повреждения. Степень их тяжести выясняют медики.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Напомним, грузовик столкнулся сразу с пятью автомобилями в Харькове.

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