Район Африн на северо-западе Сирии полностью очищен от террористов, ведутся работы по разминированию территорий для возвращения населения в свои дома. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Турции, передает со ссылкой на Анадолу.

"Согласно сообщению, саперы ВС Турции проводят работу по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин, заложенных террористами на северо-западе Сирии", - сообщает агентство.

Отмечается, что в Генштабе ВС Турции заявили о том, район Африн полностью очищен от террористов.

Как сообщал , 18 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об освобождении от террористов города Африн.

Напомним, Турция начала операцию "Оливковая ветвь" 20 января. К ней привлечены сухопутные силы и авиация турецкой армии.

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