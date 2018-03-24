В России назвали решение Латвии перевести школы нацменшин на государственный язык "продолжением дискриминационной политики" русскоязычного населении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает .

“Такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не „во благо“, и даже более того, „по просьбе самих учеников и их родителей“, на деле не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств, а напротив — являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения”, — заявили в МИД РФ.

Отмечается, что таким образом попраны интересы более чем трети населения Латвии.

“Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону”, — заявили в российском ведомстве.

Напомним, 22 марта сейм Латвии утвердил постепенный переход российских школ на государственный язык.

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