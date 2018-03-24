Столичная полиция не зафиксировала нарушений в ходе сегодняшней акции волонтеры и участников АТО, в которой участвовало около 300 человек. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает

"Сбор состоялся на Аллее Героев Небесной сотни, откуда участники шествием прошли по улице Институтской в ​​Администрацию Президента Украины на улицу Банковую. Там активисты провели митинг, передали обращение представителю АП и вернулись на Аллею Героев Небесной сотни. Нарушений правопорядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в мероприятии принимали представители "Всеукраинского объединения участников боевых действий и волонтеров АТО".

Напомним, в Бориспольском районе трассы "Киев-Харьков" изъяли предмет, похожий на взрывное устройство.

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