прежний первый заместитель Генерального прокурора в 2010-2013 годах Ренат Кузьмин подал иск на Киевсовет за отмену решения на согласие реконструкции недвижимого имущественного комплекса в Пуще-Водице, где находится его имение. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Рената Кузьмина к Киевскому городскому совету. Истец просит суд признать противоправным подписанное Киевским городским головой Виталием Кличко решения КГС об отмене распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "О предоставлении Комплекса "Пуща-Водица" разрешения на проектирование и реконструкцию с достройкой дома №46 на ул.Вышгородская, 150 в Оболонском районе "и отменить указанное решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщал Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину и директору ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" в совершении ряда преступлений.

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