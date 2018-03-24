Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Британии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух знакомых с ситуацией людей, передает

По данным источников, на которые ссылается издание, Трамп согласился с рекомендацией советников, и о высылке, вероятно, будет объявлено в понедельник. Однако собеседники предостерегли, что это может быть не окончательное решение Трампа.

“Трамп готов действовать, но сначала он хочет быть уверенным, что европейские союзники тоже будут делать подобные шаги против России”, — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Белого дома Раджа Шах заявил изданию, что пока объявлений о таком решении у них нет.

“Соединенные Штаты полностью поддерживают Соединенное Королевство в осуждении жестоких действий России. Президент всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности в связи с ее преступными действиями. На данный момент у нас объявлений нет”, — сказал он.

Как сообщал Д.Трамп получил рекомендации от Совета национальной безопасности США выслать российских дипломатов.

Напомним, лидеры государств-членов Евросоюза готовы высылать российских дипломатов в знак солидарности и поддержки премьеру Великобритании Терезе Мэй.

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