В течение дня боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе, ни один воин ​​не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

"Российско-оккупационные войска продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано пять обстрелов наших позиций", - говорится в сообщении.

На донецком направлении из гранатометов различных типов боевики вели огонь по украинским укреплениях в районе Каменки. Также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты трижды применили по защитниках Лебединского, что на приморской области.

На луганском направлении враг из стрелкового оружия обстрелял украинские позиции близко населенного пункта Счастье.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинским защитниками", - сообщили в штабе.

Как сообщал в штабе АТО проведут проверку из-за несообщения об обстрелах боевиков.

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