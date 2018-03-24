Крупный пожар случился сегодня на территории бывшего коллегиума иезуитов в селе Хыров, что в Старосамборском районе Львовской области. Об этом корреспонденту сообщил спикер ГСЧС во Львовской области сообщил Виталий Туровцев.

"Над ликвидацией пожара работало 68 спасателей, 11 пожарных машин. Пожар распространился по третьему этажу", - проинформировал пресс-секретарь.

Причины пожара устанавливаются.

Отметим, ранее это было здание коллегиума иезуитов, в советские времена здесь располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель.

Напомним, в центре Львова произошла пожар в туристическом автобусе. В результате возгорания никто не пострадал.

Также сообщал о пожаре в подземном паркинге одного из торговых центров Одессы. Там загорелся автомобиль. В результате инцидента пострадавших нет.

Фото: Варта1

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