Российский актер Константин Райкин попал в базу "Миротворец". Соответствующая информация появилась в базе сайта, передает

Как отмечается, он сознательно нарушил правила пересечения границы Украины для проникновения в оккупированный Крым, участвовал в пропагандистских мероприятиях России против Украины, а также - в попытках легализации аннексии Крыма.

Сообщается, что ранее, несмотря на общественный резонанс относительно выступлений Райкина в Украине, его не вносили в базу из-за того, что не было убедительных подтверждений его противоправной деятельности. Такие подтверждения появились "на днях".

Центр "Миротворец" является неправительственной организацией, занимающейся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Как сообщал , в ноябре 2017 года активисты в Одессе сорвали концерт Константина Райкина.

Напомним, ранее в базу "Миротворца" попал российский комедийный актер и сценарист Семен Слепаков.

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