Украинские биатлонисты примут участие в чемпионате мира для военных, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 2 по 10 апреля, передает со ссылкой на общество UA:Биатлон.

Украину на соревнованиях будут представлять восемь спортсменов. В предварительной заявке женской команды - Юлия Джима, Ирина Варвинец, Мария Кручова и Валерия Дмитренко. В мужской - Сергей Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

"Эти соревнования обычно имеют мощное представительство. Многие страны, в том числе Чехия и Австрия, делегируют на них биатлонистов, которые выступают на этапах Кубка мира", - отметил тренер Евгений Колупаев.

Примечательно, что соревнованием в Хохфильцене предшествует тренировочный сбор, который команда проведет в Карпатах в Тысовце.

Как сообщал женская сборная Украины потеряла максимальную квоту из-за пропуска этапа Кубка мира в Тюмени.

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