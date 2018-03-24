Французские следователи в субботу обнаружили три самодельных взрывных устройства в супермаркете города Треб, где накануне произошла перестрелка с захватом заложников, передает со ссылкой на DW.

Кроме самодельных взрывных устройств, на месте преступления обнаружили пистолет и охотничий нож.

Также французские СМИ сообщают, что во время обыска в доме нападавшего следователи обнаружили написанные от руки записки, которые позволяют предположить его связь с террористической группировкой "Исламское государство". Смысл написанного довольно запутанный, но, как говорится, он напоминает завещание.

В деле двое задержанных. Так, в ночь на субботу правоохранители задержали несовершеннолетнего друга злоумышленника. Следователи, в частности, пытаются выяснить, действовал ли онсамостоятельно. Суть предъявленных обвинений задержанному подростку неизвестна. Ранее в пятницу под стражу взяли женщину из окружения террориста.

Напомним, в результате теракта в коммуне Треб на юге Франции погибли три человека, еще 16 были ранены. Злоумышленник сначала открыл огонь по полицейским, а затем скрывался в супермаркете, захватив там восемь заложников. Позже его застрелила полиция.

Как сообщал террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за набег на супермаркет во Франции.

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