Состав сборной Украины на Играх Непобежденных объявят 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает

Сегодня, 24 марта, в Киеве состоялся финальный третий этап отбора кандидатов в сборную Игр Непобежденных.

Как отмечается, заявки на участие в киевском этапе отбора подали более 130 человек. Среди участников - ветераны и военнослужащие Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и работники Национальной полиции Украины, которые получили травмы, ранения или заболевания во время боевых действий.

Первые два спортивных тестирование прошли во Львове и Одессе - 10 и 17 марта. Далее состоятся Национальные Игры Непокоренных - 12-13 мая. По их итогам будет определен состав национальной сборной. Его объявят 1 июня.

В Национальную сборную Украины войдут 15 участников, которые поедут на соревнования в австралийский Сидней. Они будут соревноваться в шести дисциплинах: стрельба из лука, легкая атлетика, гребля на тренажерах, пауэрлифтинг, велоспорт на шоссе, плавание. Игры пройдут 20-27 октября при участии представителей 18 наций.

Напомним, впервые сборная Украины участвовала в "Играх Непобежденных" в 2017 году. Тогда команда завершила соревнования с 14 медалями.

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