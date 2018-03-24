Полицейские в Запорожье разоблачили деятельность студии, которая распространяла видеопродукцию порнографического характера. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает.

Отмечено, что из студии в Интернет попадала видеопродукция порнографического характера.

"Следователи и оперативники провели санкционированный обыск в одной из квартир в Александровском районе Запорожья. Правоохранители изъяли 2 системных блока, через которые осуществлялось распространение порнографического контента, 2 веб-камеры, микрофоны и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Напомним, в Харькове разоблачили тайный реабилитационный центр, где от алкоголизма и наркомании лечили молитвами и психологическим насилием.

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