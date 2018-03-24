В Штутгарте более сотни пассажиров рейса TP523, который отменили 23 марта из-за пьяного пилота, вынуждены ждать еще два дня, чтобы вылететь в Лиссабон. Об этом сообщает со ссылкой на dpa.

Вылет самолета из Штутгарта в Португалию остановили незадолго до взлета, когда работник аэропорта заметил, что второй пилот был в состоянии алкогольного опьянения.

Работник сообщил об этом в полицию аэропорта и органы власти. 40-летнего пилота арестовали и установили залог в размере 10 тысяч евро, также попросив сдать летную лицензию.

106 пассажиров пришлось разместить в гостинице, поскольку авиакомпания не смогла обеспечить новый экипаж за короткое время. Ответ компании Air Portugal на твит одного из пассажиров свидетельствует, что клиентам придется ждать вылета до понедельника.

“На данный момент рейс со свободными кое-где доступен быстрее только в понедельник”, — ответили в авиакомпании клиенту, который жаловался на долгое ожидание рейса.

Как сообщал для полетов в Украину Ryanair закупит новые Boeing.

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