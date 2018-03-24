Возможное выдворение нескольких российских дипломатов из Чехии в связи с “делом Сергея Скрипаля” стало предметом консультационной встречи премьера в отставке Андрея Бабиша с головой Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтехом Филиппом. Об этом сообщает со ссылкой на Radio Praha.

Глава парламентской Компартии выразил надежду, что будущий кабинет министров, которому коммунисты намерены проявить толерантность, подобного рода решения будет принимать только с их согласия. Компартия считает, что до окончания следствия по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ России и его дочери, высылка российских дипломатов из Чехии, как проявление солидарности с Великобританией, была бы преждевременным шагом.

Вопрос возможности выдворения нескольких дипломатических представителей России в понедельник будет обсуждаться премьером Андреем Бабишом и главой МИД страны Мартином Стропницким. В четверг на эту тему руководитель внешнеполитического ведомства Чехии будет разговаривать также с президентом Земан.

Как сообщал в 20 европейских стран готовятся выдворить российских диплотоматов через обвинения Москвы в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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