После матча с Саудовской Аравией (1:1) главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко определился с игроками, которые будут отправлены в лагерь сборной U-21, информирует со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Голкипер Андрей Лунин, который провел свой дебютный поединок за главную команду страны, а также полузащитники Виктор Коваленко и Владимир Шепелев будут иметь возможность помочь “молодежке” в матче квалификации Евро-2019 с Англией.

Упомянутое трио оставило расположение национальной сборной и отправились в аэропорт Малаги. Ребята будут лететь в Ливерпуль, откуда трансфером доберутся в расположение команды Александра Головко в Шеффилде.

Стоит отметить, что матч Англия — Украина между 21-летних футболистов пройдет 27 марта. Сейчас англичане с 13 очками возглавляют группу 4, а “желто-голубые” занимают вторую ступень — 8 баллов.

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