Мультипликационный сериал “Симпсоны” в очередной раз иронизировал над президентом США Дональдом Трампом в серии “История о двух Трампах” 29 сезона. Об этом сообщает со ссылкой на британское издание The Independent.

Согласно сюжету эпизода, Трамп испытывает большие проблемы с сотрудниками Белого дома и своей женой Меланией. В один из моментов серии он оказывается в одиночестве, и его окружают газеты с заголовками “Путин (Владимир, президент России) назначил себя секретарем безопасности США”, “Ким Чен Ын (лидер КНДР) примет участие в новом эпизоде ​​телешоу „Ученик“ (телешоу Трампа, в котором две команды выполняют бизнес-задачи)”, “Трамп твитнул настоящий факт по ошибке”.

После этого Трамп подходит к зеркалу и говорит: “Я должен быть честен с собой. Хоть раз в моей жизни. Я не на сто процентов последовательный”.

После этого он начинает каяться в своих поступках, в том числе махинациях с налогами и изменах своей жене. В частности, он звонит Путину и говорит, что он “крошечный, лысый фашист”.

Однако, по сюжету, ряд откровений американского президента ничего не меняет.

Как сообщал полиция использовала прием из мультфильма “Симпсоны” для задержания преступников.

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