В разных частях мира в 20:30 по местному времени прошла акция "Час земли". Об этом сообщает со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF).

В рамках “Часа Земли” свет погас и в так называемой Роще Сверхдеревьев в природном парке в Сингапуре. Обычно древовидные структуры Рощи — вертикальные сады высотой от 25 до 50 метров — подсвечиваются по всей своей длине.

В Греции — погасла подсветка руин древнего храма Парфенон на Акрополе в Афинах.

В Риме, в свою очередь, была отключена подсветка Колизея.

Люди собрались в Цитадели Аммана в Иордании, чтобы зажечь 11 440 свечей на собранной ими свечной мозаике, выложенной в цифру 60. Саму мозаику признали крупнейшей в мире и занесли в книгу рекордов Гиннеса.

В Берлине и Лондоне — “исчезли в темноте” Бранденбургские ворота и Букингемский дворец соответственно.

В Киеве же погасло освещения на Золотых воротах и ​​на монументе “Родина-мать”.

Как сообщал сегодня люди во всем мире выключат свет во время “Часа Земли”.

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