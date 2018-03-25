Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на час вперед в 3:00 воскресенья, 25 марта, информирует

Считается, что такая ежегодная процедура позволяет сэкономить потребление электроэнергии и позволит более эффективно использовать светлое время суток в летний период. Однако, переход на другое время приводит к нарушению режима сна, работы сердечно-сосудистой и иммнаш сайтой систем, а также других обменных процессов.

Украина впервые перевела стрелки часов еще в 1981 году, в качестве советской республики. Впоследствии, часто происходили дискуссии об отмене перехода на летнее/зимнее время.

В свое время сообщалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинская власть так и не рассмотрела этот вопрос, следовательно процесс перевода часов дважды в год остался традицие страны.

Сейчас более 100 стран переводят местное время с целью оптимизации.

Как сообщал Украина в ночь на воскресенье перейдет на летнее время

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